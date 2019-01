Lewandowski, che ha un contratto col Bayern fino 2021, in questa stagione ha collezionato 24 presenze, 22 gol (10 in Bundesliga e 8 in Champions League) e 5 assist.

Ai microfoni di Sport Bild, il classe 1988 accantona il desiderio di cambiare maglia e andare al Real Madrid, spiegando come nei suoi pensieri ci sia l'idea di chiudere la carriera in Baviera:

