Il centrocampista gallese è in scadenza di contratto e ha fatto sapere che non rinnoverà con l'Arsenal. Adesso può trattare direttamente con qualsiasi squadra: Juve in pole.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Tutti pazzi per Aaron Ramsey. Da sempre, ma ora più che mai. Il 2019 sarà l'anno del suo addio all'Arsenal. Il centrocampista gallese, arrivato a Londra dal Cardiff nel 2008, lascerà i Gunners e lo farà al più tardi durante la sessione estiva del calciomercato. In realtà potrebbe partire già a gennaio.

Ramsey è sempre stato al centro dell'attenzione di diversi top club europei. Nel 2008, quando passò all'Arsenal, rifiutò l'offerta del Manchester United. Ora, avendo il contratto in scadenza, su di lui ci sono tutte le società più importanti del momento. La Juventus, l'Inter, il PSG, il Bayern Monaco e il Real Madrid. Tutte pronte a darsi battaglia per prenderlo.

Dal primo giorno del 2019 si entra in una nuovo livello della trattativa di calciomercato. Da oggi, infatti, Ramsey è libero di trattare con i vari club senza dover aspettare il permesso dell'Arsenal. E le varie trattative possono entrare ancor più nel vivo. Da oggi possono concludersi in fretta.

Getty Images Aaron Ramsey, obiettivo di calciomercato della Juventus

Quel che è certo è che Ramsey lascerà l'Arsenal. I Gunners a settembre hanno ritirato la propria proposta di rinnovo contrattuale consapevoli del fatto che il giocatore aveva ormai deciso di andarsene. La società ha deciso di assecondarne la scelta, senza svenarsi per provare a trattenerlo. In questo momento infatti le casse della società non sono piene come in passato e ogni operazione (specie quelle così importanti) va calcolata attentamente. La Juventus, che proverà a prenderlo a parametro zero, gongola. Può essere lui l'ennesimo colpo dalla lista gratuita dopo quelli di Pirlo, Pogba e Can.

Sia chiaro però: l'Arsenal non è in difficoltà economica. Il PSG, per esempio, ha offerto circa 10 milioni per prendere Ramsey già in questa sessione del calciomercato, ma il club londinese chiede almeno tre volte tanto. Perdere il giocatore adesso potrebbe avere ripercussioni sugli obiettivi stagionali (arrivare fra le prime 4 in Premier League e vincere l'Europa League). Non è da escludere però che una delle pretendenti di Ramsey torni a bussare alla porta dell'Arsenal per anticipare le concorrenti e prendere il giocatore subito. D'altronde sono anni che in Europa sono tutti pazzi per Ramsey. E ora che può trattare con qualsiasi club, il rischio di perderlo aumenta.