"Se anteponi troppe cose davanti al calcio non ottieni risultati. Radja mette tre o quattro cose prima del pallone, dobbiamo toglierne qualcuna...". Così ha parlato Luciano Spalletti al termine di Empoli-Inter, match della 19esima giornata di Serie A vinto 1-0 dai nerazzurri grazie alla rete di Keita Balde Diao.

Oggi arrivano invece le parole di Manuel Nainggolan, fratellastro del centrocampista dell'Inter che è stato intervistato dal Dag Allemaal:

Non so cosa stia succedendo a Radja, ho provato a chiamarlo ma non mi ha risposto. Ho paura abbia problemi in famiglia, non mi ascolta. C'è chi dice che dovrei essere più severo, ma sembra che le mie parole non abbiano più influenza su di lui