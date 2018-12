Nato a Pavia nel 1984, Piovella è uno dei leader della Curva Nord nerazzurra, appartenente al gruppo Boys S.A.N. e responsabile delle coreografie. Soprannominaro "il rosso", il 29 dicembre si era recato in questura dopo che Luca Da Ros, uno dei primi fermati, lo aveva indiciato come ispiratore dell'agguato ai tifosi del Napoli.

Incidenti in cui ha perso la vita Daniele Belardinelli, ultrà varesino investito da un suv in via Novara. Oggi arriva la notizia che è stato disposto l'arresto di Marco Piovella su richiesta della Digos della Questura e della procura di Milano, sulla base degli elementi raccolti negli ultimi giorni di indagini e di interrogatori.

