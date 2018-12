Il 2018 si chiude ma è già tempo di pensare al calciomercato del prossimo anno: la Juventus è a un passo da Ramsey, l'Inter pensa al futuro di Icardi.

16 minuti fa di Daniele Minuti

Il 2018 si sta per chiudere e l'argomento principale della rassegna stampa sportiva dell'ultimo giorno dell'anno sembra essere il calciomercato delle grandi di Serie A: la prima pagina del Corriere dello Sport elenca diverse notizie come quella che riguarda il futuro di Mauro Icardi. Il capitano dell'Inter potrebbe lasciare Milano visto l'interesse del Real Madrid ma la richiesta dei nerazzurri sembra essere quella di inserire Kroos come contropartita tecnica nell'operazione. Spazio nella rassegna stampa del 31 dicembre anche agli affari di Milan e Juventus, con i rossoneri che vedono allontanarsi Muriel sempre più vicino alla Fiorentina e i bianconeri che sono a un passo dal prendere Aaron Ramsey a parametro zero: l'offerta per il gallese sarebbe quella di un contratto quadriennale con un ingaggio di 8 milioni di euro all'anno. La firma del giocatore dell'Arsenal potrebbe arrivare già a inizio 2019, con il suo arrivo che si concretizzerebbe a giugno.

Per quanto riguarda i giornali sportivi spagnoli la prima pagina di Marca è dedicata a Carolina Marín, tre volte campionessa del mondo di Badminton (con l'ultimo titolo che è arrivato nella coppa del mondo tenuta a Nanchino quest'anno). La giocatrice spagnola spera di superare il suo record già dalla prossima edizione che è in programma l'anno prossimo a Basilea.

Si parla anche di calciomercato sulla prima pagina dell'edizione odierna di Sport, che dedica il suo taglio alto all'ormai infinita telenovela legata al futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista del Paris Saint-Germain è ormai fuori rosa nel club campione di Francia e tutto lascia pensare a un suo addio magari già durante la finestra di gennaio, anche se l'ipotesi più probabile è che parta a zero nella sessione estiva. Il Barcellona è la squadra più interessata a Rabiot ma ieri la società catalana ha rilasciato un comunicato sul suo sito ufficiale smentendo di aver trovato l'accordo per portare il classe '95 in blaugrana.