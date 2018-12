Alla Saitama Super Arena l'ex pugile parteciperà ad un vero e proprio show di Capodanno contro la star locale di kickboxing.

di Luca Capriotti

Potete decidere di derubricarlo a mera esibizione, potete pensarci poco o niente o considerarla l'ennesima occasione persa, l'ennesimo show.

Potete considerarlo come volete, ma Floyd Mayweather affronterà Tenshin Nasukawa nella card RIZIN 14, main event di Capodanno alla Saitama Super Arena, a Saitama, in Giappone.

Potete pensarla come volete, ma l'incontro avrà regole ferree e farà guadagnare a Mayweather una cifra francamente spaventosa.

Getty Images Mayweather ha preso molto seriamente il match contro Nakusawa

Mayweather contro Nasukawa: le regole

Prima di entrare nel profondo del portafogli di Mayweather, ci sono alcune cose che dovete sapere. L'incontro non sarà di boxe, ma le regole sì. Sarà un vero e proprio show milionario, questo sì. Con un regolamento ad hoc:

Tutti e due i fighter seguiranno le regole della boxe

Tutti e due i fighter indosseranno i guanti da 8 once della RIZIN

Non ci saranno giudici

Questo incontro sarà valido per i pesi welter (147 libbre)

L'incontro non sarà valevole nelle MMA, sarà solo un sano e fisico divertimento di Capodanno. In realtà, scherzano sui media, più che "mixed-martial-arts, qui si tratta di "un-mixed". Nessun ibrido, solo un incontro con regole a parte. Niente grappling, niente di niente. Quando è stato annunciato, si è parlato di un match di kick-boxing (ok, questo sì che sarebbe stato interessante). L'ex pugile ha fatto quasi subito marcia indietro, parlando di "incomprensioni", di evento annullato.

Poi tutto salvo, lo show si farà, cucito su misura per "The Money". La RIZIN non aveva nessuna intenzione di lasciarselo scappare: riconosciuta oramai come la promotion che organizza gli eventi più seguiti in Giappone, occuperà 5 ore di palinsesto della tv nazionale giapponese con questo show, nella notte di Capodanno, con almeno 5,5 milioni di persone al seguito, davanti alle tv. Ad Amadeus piace questo elemento.

Getty Images Altro che l'incontro tra Mayweather e McGregor, stasera sarà show puro

Mayweather passa alla cassa: ecco quanto guadagnerà contro Nasukawa

Deve averci preso gusto, Floyd Mayweather. Dopo aver guadagnato la cifra record di 100 milioni di dollari solo per aver messo piede sullo stesso ring alla T-Mobile Arena contro Conor McGregor (che si è accontentato di "due spicci", 30 milioni), a cui vanno aggiunti introiti derivanti da percentuali del PPV e dal merchandising (per una cifra totale di 350 milioni di dollari), stavolta si esibisce contro il campione di kickboxing Nasukawa. Classe '98, è imbattuto nella sua disciplina, dove vince incontri da quando ha 15 anni. A soli 20 anni, Nasukawa è una vera e propria celebrità in Giappone, uomo-simbolo di RIZIN, promotion che fino ad ora ha collezionato 15 mega-eventi. Ma quanto guadagnerà Floyd Mayweather per affrontarlo?



Tre round di 3 minuti ciascuno concordati, l'ex pugile incasserà 77 milioni di euro per il combattimento ("esibizione") contro l'atleta giapponese. Che significa 142.592 euro per ogni secondo che rimarrà sul ring. "The Money" l'ha definito semplicemente "intrattenimento", ma anche "una chance di fare qualcosa di diverso". Con un cachet stratosferico, un Capodanno comunque da ricordare per il conto in banca di Mayweather.

Quando: Lunedì 31 dicembre, 1 a.m. ET

Dove: Saitama Super Arena, prefettura di Saitama, Giappone

Evento: RIZIN 14 (14 incontri, tra cui Mayweather-Nasukawa)