Nella scuderia dell'agente sono presenti tanti nomi grossi, e il numero dei suoi pezzi pregiati è in continuo aumento.

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

Senza ombra di dubbio è uno degli agenti più conosciuti a livello mondiale: Mino Raiola, negli anni, si è costruito un'immagine riconoscibile e parecchio discussa. Tra conferenze stampa e dichiarazioni spesso sopra le righe, il procuratore (partendo da un semplice ristorante di famiglia) ha messo su un impero fatto di trattative di calciomercato faraoniche.

Raiola ha iniziato la sua attività di procuratore sportivo a soli vent'anni, assistendo diversi giocatori olandesi. Nel 1993 è stato mediatore nella trattativa che ha portato all'Inter Dennis Bergkamp e Wim Jonk. Agente FIFA, fondatore della società Sportman, grande conoscitore del calciomercato e delle sue regole. Nella sua scuderia figurano parecchi nomi grossi, e l'elenco continua ad allungarsi.

L'ultimo giocatore finito sul taccuino di Raiola è Kostas Manolas, che di recente ha affidato proprio all'agente italo-olandese la gestione dei suoi affari. Il greco è soltanto uno dei pesci grossi presenti nell'acquario del procuratore, che negli anni è stato al centro di alcune trattative monstre come quella per il passaggio (o meglio, per il ritorno) di Paul Pogba al Manchester United.

Tutti i giocatori assistiti da Mino Raiola, re del calciomercato

Manolas a parte, la lista resta comunque lunga e ricca: si parte dai più costosi, tra i quali figurano proprio i due diavoli rossi Romelu Lukaku e Paul Pogba, per poi passare agli azzurri Marco Verratti e Gigio Donnarumma. Presenti anche outsider di lusso come Hachim Mastour o Vladimir Weiss, che qualcuno ricorderà per la parentesi in Serie A a Pescara (stagione 2012-2013). Un elenco lungo e diversificato, nel segno di Mino Raiola e del suo calciomercato.

Nota: i valori dei giocatori sono presi da Transfertmarkt e sono espressi in euro.