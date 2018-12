Calciomercato, ufficiale Nasri al West Ham

Il centrocampista francese è stato ufficializzato dagli Hammers: arriva da svincolato dopo aver finito di scontare la squalifica di 18 mesi per doping.

3 ore fa

Samir Nasri è ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham. Il francese classe 1987, che da settimane si stava allenando con gli Hammers, era svincolato e stava scontando una squalifica per doping di 18 mesi (ha iniziato a scontarla retroattivamente dal 1° luglio 2017) rimediata per essersi sottoposto a un'autotrasfusione a scopo terapeutico, una pratica che però non è consentita dalla WADA (agenzia mondiale antidoping).

Ora però l'incubo è finito. A 31 anni Nasri riparte dalla Premier League e dal West Ham di Manuel Pellegrini, firmando un contratto fino al termine della stagione (a 1,5 milioni di euro) con opzione per il rinnovo.

Dopo un periodo di allenamenti a Rush Green (centro d'allenamento del West Ham, ndr), il centrocampisa francese ha firmato con gli Hammers un contratto inizialmente valevole fino alla fine della stagione 2018/19, con l'opzione di estendere la sua permanenza

Così recita il comunicato ufficiale del West Ham, che attualmente occupa la decima posizione in Premier League a quota 27 punti. In Inghilterra Nasri ha già indossato le maglie di Arsenal e Manchester City, ora vuole fare bene anche con gli Hammers:

Il West Ham ha tutto per essere uno dei più importanti club di Londra, qui si possono fare grandi cose. Tornare in uno dei campionati più competitivi del mondo, in una squadra ambiziosa e con un manager che conosco, mi rende entusiasta

Nasri non gioca una partita ufficiale dal 26 novembre 2017, giorno in cui il suo Antalyaspor perse 1-0 in campionato contro il Fenerbahce. Il 31 gennaio 2018 ha rescisso il suo contratto con i turchi e da quel giorno è rimasto senza squadra. Il momento di ripartire è arrivato.