Sta per iniziare la finestra invernale di mercato: ecco tutto quello che c'è da sapere per non farsi trovare impreparati.

31 dic 2018 di Marco Ercole

Sembra ieri che le voci di calciomercato continuavano a rincorrersi nell'Hotel Melià di via Masaccio 19 a Milano (diventato la nuova sede ufficiale delle trattative), prima del gong finale del 18 agosto, ma è già arrivato il momento della sessione invernale.

Lo chiamano "mercato di riparazione", perché è l'unico momento in cui le squadre possono cercare di correggere gli eventuali errori commessi in sede di allestimento dell'organico o, eventualmente, di andare a migliorare un qualcosa che già funziona.

Proprio per il fatto di essere posto a metà esatta della stagione, diventa difficile generalmente riuscire a concludere operazioni di altissimo livello, ma ciò non ha impedito (anche nel recente passato) di assistere a trasferimenti che hanno poi fatto realmente la differenza nel campionato di Serie A. Quest'anno la sessione invernale di calciomercato si aprirà ufficialmente il 3 gennaio 2019, momento in cui sia le squadre di Serie A che quelle di Serie B potranno acquistare o vendere calciatori.

Getty Images Calciomercato, sessione invernale: al Milan arriverà Paquetá

Calciomercato, sessione invernale: date e info

Così come accaduto per la finestra estiva, anche in questo i caso i tempi dovevanno essere molto più brevi rispetto al passato (praticamente due settimane in meno), perché tutto avrebbe dovuto chiudersi alle ore 20 del 18 gennaio 2019, cioè il giorno prima della fine della sosta e della conseguente ripresa del campionato.

Nell'assemblea della Lega Serie A dello scorso 20 dicembre è stato però chiesto di posticipare la fine del mercato al 31 gennaio, per uniformarsi ai principali campionati stranieri. La richiesta, inoltrata dalla FIGC alla FIFA, è stata accolta e quindi il calciomercato invernale della Serie A chiuderà alle ore 20 del 31 gennaio. Oltre questa data non sarà più possibile acquistare nuovi giocatori, a eccezione di quelli svincolati, a patto però che godano di questo status prima di quella data.

Come successo in estate, anche in questo caso resterà invece aperta la possibilità di cedere, ma ovviamente nei soli campionati che prevedono tempi più lunghi rispetto al calciomercato della Serie A. In Inghilterra, Spagna, Germania, Francia e Turchia chiuderanno i battenti il 31 gennaio 2019, mentre in Portogallo si andrà avanti fino al 2 febbraio.