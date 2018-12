Il direttore sportivo dei giallorossi a Sky Sport: "I tifosi hanno ragione, dobbiamo vincere". Schick e Pastore resteranno, si cercano rinforzi a centrocampo.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Il tempo è galantuomo. Questa la convinzione di Monchi, direttore sportivo della Roma. La squadra, dopo un inizio di campionato piuttosto complicato, sta venendo fuori. Il quarto posto, obiettivo minimo a inizio anno, è lontano solo 2 punti. Considerando che nel girone d'andata i giallorossi hanno ottenuto un pareggio e due sconfitte contro Spal, Chievo e Bologna, è evidente che nella seconda metà di campionato si può solo migliorare. E a gennaio arriva puntuale il calciomercato a dare una mano.

La rosa deve esser puntellata perché, specie a centrocampo, c'è qualcosa da sistemare. Monchi lo sa bene e, in un'intervista rilasciata a Sky Sport, ammette di aver commesso qualche errore nelle precedenti sessioni di calciomercato. Un punto di partenza importante, perché dal direttore sportivo all'allenatore, tutti sono determinati e aspettano di potersi riscattare.

Monchi a metà stagione è ottimista e cerca di infondere ottimismo anche alla piazza:

Nel mio primo anno qui a Roma abbiamo raggiunto un ottimo risultato. Ora invece è presto per valutare questa stagione, ma siamo vivi in tutte le competizioni. Il bilancio va fatto a giugno, ma qualcosa ho sbagliato. La squadra è mia, Pallotta mi ha dato carta bianca

Calciomercato Roma, Monchi sulla sessione invernale: "Serve per le piccole cose"

Come detto però dopo le difficoltà di inizio anno la Roma sta venendo fuori. Zaniolo sta dimostrando di essere un ottimo prospetto, è stato un affare prenderlo in estate. Per questo Monchi è convinto di dover dare ancora un po' di tempo a Pastore e Schick, due colpi delle ultime due sessioni estive di calciomercato che per ora hanno deluso.

Tutti dicono che devo prendere 3-4 giocatori, ma per me il mercato di gennaio serve per le piccole cose

Non ci saranno rivoluzioni. Qualche inserimento però sì. I giallorossi vogliono rinforzare il centrocampo e la difesa: si seguono Weigl (Borussia Dortmund) e Samessekou (Salisburgo) per il centrocampo, Maidana (San Paolo), Kabac (Galatasaray) e Dendoncker (Anderlecht) per la difesa. L'obiettivo di Monchi però è quello di costruire, di anno in anno, una squadra che possa tornare a vincere. La Roma infatti non conquista titoli da oltre 10 anni:

I tifosi hanno ragione, dobbiamo vincere. Dobbiamo dar loro qualcosa

Monchi è convinto di riuscire a portare la Roma lì dove ha già portato il Siviglia. Anche se magari ci vorrà ancora un po'. Il tempo d'altronde è galantuomo. Come dimostra il caso Zaniolo.