Il colombiano sembra ormai destinato a vestire la maglia viola, i rossoneri vanno così sul giocatore del Southampton.

0 condivisioni

un'ora fa

In Spagna lo avevano dato per fatto. Luis Muriel dal Siviglia al Milan in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Peccato però che il colombiano classe 1991 si fosse precedentemente accordato con la Fiorentina e avesse tutta l'intenzione di mantenere la parola data.

Alle ambizioni Champions dei rossoneri, il 27enne sembrerebbe preferire la possibilità di giocare con più continuità. E proprio su quest'ultimo punto ha battuto il ds della Fiorentina Pantaleo Corvino per convincere l'ex Sampdoria.

Sfumato Muriel (19 presenze, 800 minuti giocati, 4 gol e 4 assist in tutte le competizioni in questa stagione col Siviglia), il Milan - riporta Gazzetta.it - avrebbe deciso di virare su Manolo Gabbiadini, valutato dal Southampton ben 15 milioni. I Saints però potrebbero farlo partire anche per 12. Classe 1991, 15 presenze e 1 gol fin qui, Gabbiadini può fare la seconda punta, l’attaccante esterno e il numero 9. Proprio il giocatore che servirebbe a Gattuso.