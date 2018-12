In casa Milan si tirano le somme di fine anno: Gazidis e Leonardo confermano Gattuso e cominciano a guardarsi intorno per rinforzare la squadra.

0 condivisioni

40 minuti fa di Andrea Bracco

Prima la conferma di Gattuso e poi il calciomercato. Il 2018 del Milan è finito con la bella e rincuorante vittoria sulla Spal: il campo ha detto che la squadra c'è e ha solo bisogno di essere pungolata e migliorata ulteriormente. Nella seconda parte di stagione che va profilandosi, il Milan avrà l'obiettivo dichiarato di assaltare il quarto posto, un risultato che rappresenterebbe una grandissima conquista per una squadra con questi problemi strutturali. Per farlo però bisognerà arrivare davanti a Lazio e Roma.

Possibile? Certo, ma anche molto difficile, soprattutto se le due squadre romane dovessero confermare la crescita delle ultime settimane. Il Milan però sembra essere uscito definitivamente da quell'oscuro tunnel cominciato a settembre e terminato con la terribile notte del Pireo, dove i rossoneri hanno dato definitivamente l'addio all'Europa per la stagione 2018/19. Ora c'è solo più il campionato su cui concentrarsi e, proprio per questo motivo, la società non tollererà ulteriori cadute.

Occorrono quindi un piano d'azione e delle linee guida: dopo il 2-1 rifilato alla Spal, il club si è riunito in un summit al quale erano presenti Ivan Gazidis, nuovo uomo di riferimento del Milan, Leonardo, Paolo Maldini e Gennaro Gattuso. I dirigenti hanno voluto ribadire la loro stima al tecnico, confermandolo di fatto almeno fino a fine stagione. D'altronde i numeri parlano per Gattuso: nell'anno solare l'allenatore milanista ha messo insieme la bellezza di 70 punti, gli stessi di Spalletti, facendo peggio solo di Juventus e Napoli. Nonostante il rapporto con Leonardo non sia idilliaco, si va avanti con Ringhio, al quale adesso la società cercherà di dare gli adeguati rinforzi sul calciomercato per assaltare il quarto posto.

Getty Images

Calciomercato Milan, per l'attacco spunta anche Gabbiadini

Durante l'ultima intervista del suo 2018, Gattuso ha detto a chiare lettere che si aspetta almeno un rinforzo per l'attacco. Con Borini in uscita, il Milan cerca un profilo in grado di giocare sia come attaccante che come esterno offensivo, perché il tecnico ha ribadito che - a seconda dei volti nuovi che arriveranno a gennaio - il modulo a due punte potrebbe essere accantonato. Fino a ieri sembrava quasi fatta per l'acquisto di Luis Muriel dal Siviglia: il Milan aveva trovato gli argomenti (sconto sul riscatto di André Silva) e grimaldello per sbloccare la trattativa: Muriel sarebbe arrivato in prestito con diritto di riscatto tra i 1 2 e i 14 milioni di euro, ma in caso di Champions League il riscatto sarebbe diventato obbligatorio.

Il Siviglia ha accettato le condizioni rossonere, ma Muriel avrebbe già dato la sua parola a Pantaleo Corvino, direttore sportivo della Fiorentina, che lo scovò da giovanissimo in Colombia e lo portò a Lecce. Il rapporto tra i due è fortissimo e, a quanto pare, sarà decisivo nella scelta professionale del giocatore. Così in casa rossonera spunta il nome di Manolo Gabbiadini, altro obiettivo della Fiorentina che, a questo punto, verrebbe "liberato" dall'approdo in viola di Muriel. Gabbiadini vuole lasciare il Southampton e il Milan lo avrebbe chiesto in prestito, ottenendo però un secco "no" come risposta. I Saints vogliono monetizzare il giocatore blindato solo un anno e mezzo fa fino al 2021: nel caso in cui se ne volesse riparlare, bisogna almeno fissare una cifra per il riscatto.

Getty Images

Le alternative sugli esterni: un (quasi) ex viola nel mirino

Attaccante o meno, il Milan valuterà anche se acquistare un esterno di ruolo. Saltato Muriel e messo in stand-by Gabbiadini, nell'ambiente rossonero rimbalza una voce molto stuzzicante che condurrebbe verso Milanello niente meno che Marko Pjaca. Il croato non sta trovando spazio alla Fiorentina e per la Juventus è diventato solo uno dei tanti giocatori da piazzare definitivamente, ma parliamo pur sempre di un classe 1995 fresco vice campione del mondo. Pjaca potrebbe finalmente essere quel giocatore che permetterebbe a Gattuso di tornare a giocare con il suo amato 4-3-3.

L'alternativa a Pjaca è Rodrigo De Paul, argentino dell'Udinese già cercato dal Milan in estate, quando i rossoneri bussarono in casa friulana proprio in extremis durante gli ultimi giorni di calciomercato. L'Udinese non ha voluto privarsene perché non c'era più tempo per cercarsi un sostituto, ma il discorso legato all'ex Valencia potrebbe riaprirsi già a gennaio, magari intavolando una trattativa che non per forza deve concludersi quest'inverno. De Paul offrirebbe diverse soluzioni tattiche, visto che può giocare da esterno ma anche da trequartista o addirittura da interno di centrocampo.

La duttilità è anche la più grande qualità di Kevin-Prince Boateng, già passato nella Milano rossonera per un totale di quattro stagioni e due differenti esperienze. Boateng ha uno score personale con il Milan che lo vede collocarsi a ridosso delle 100 presenze con il club. Attualmente Boateng gioca a Sassuolo, dove De Zerbi lo ha inserito nelle rotazioni offensive utilizzandolo spesso come falso nueve. Lui vorrebbe riavvicinarsi a Milano e i rapporti tra i club sono più che buoni, visti i recenti affari di mercato conclusi (Locatelli) o discorsi intavolati per il futuro (Sensi): il "Boa" è senza dubbio un'alternativa low cost e questo status, inutile nascondersi, piace molto al Milan, sempre alle prese con le grane legate alla sentenza UEFA.

La new entry della lista, infine, è rappresentata da Adem Ljajic. La situazione del serbo è abbastanza complicata: il cartellino appartiene al Torino, che in estate lo ha girato in prestito al Besiktas con la formula del prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro circa. La crisi economica che ha investito il club turco potrebbe però costringere Ljajic a rientrare in Italia a gennaio, nonostante il giocatore non sia (mai stato) nei piani di Mazzarri. Ed ecco che i rossoneri potrebbero anche tentare un approccio con Cairo, con il quale ballano diverse trattative tra le quali quella che porterebbe allo scambio di maglia Simone Zaza e Patrick Cutrone.

Getty Images

La suggestione resta Fabregas, ma il Chelsea spara alto

Il sogno di mercato del Milan è ancora, fortissimamente Cesc Fabregas. Il centrocampista spagnolo va in scadenza a giugno ma il Chelsea non intende andare incontro a Leonardo, che per regalare un rinforzo di questa caratura a Gattuso era disposto anche a sganciare qualche milione di euro nonostante la possibilità di non pagare il cartellino tra pochi mesi. Il problema però è che i blues sparano altissimo e chiedono tra i 10 e i 12 milioni di euro per liberare il loro giocatore.

Fabregas, nell'immaginario dei dirigenti, dovrebbe essere il nuovo leader della mediana rossonera: con il suo arrivo e il recupero di Biglia e Bonaventura, il Diavolo dovrebbe tornare a essere una squadra equilibrata e con più soluzioni, ma i discorsi per Fabregas vanno avanti ormai da mesi e la chiave di svolta non è ancora stata trovata. Inoltre, va detto che il calciatore dovrà per forza abbassare le sue pretese economiche, diminuendo di molto il suo stipendio da 6 milioni, magari spalmando l'ingaggio su più anni. Tutti ragionamenti che andranno fatti in breve tempo, dato che lo spagnolo è considerato centrale per ogni progetto futuro rossonero.