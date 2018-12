Supermercato Real: nel mirino del club nerazzurro - oltre a Modric - c'è anche il tedesco, che ha una clausola da 300 milioni di euro. Ma Florentino ha pronta la contromossa.

2 ore fa di Alberto Casella

Supermercato Real Madrid: sembra il titolo della prossima campagna dell'Inter. Un titolo che non farà piacere a Florentino Perez, anche se il presidente dei Blancos, si sa, ha deciso ormai di rifondare la propria squadra, mettendo sul banco del calciomercato giocatori stanchi e appagati per sostituirli con i migliori della nuova generazione.

Marotta e Ausilio, infatti, oltre a non mollare il sogno di mezza estate, quel Luka Modric che, attratto dalle incredibili condizioni messe sul tavolo da Suning, si era già promesso alla Beneamata, secondo il Corriere dello Sport hanno messo nel mirino un altro dei pilastri della Casa Blanca, Toni Kroos.

Il tedesco, che sta per compiere 29 anni, è forse il meno appariscente del centrocampo dei Blancos, probabilmente non vincerà mai il Pallone d'Oro, ma per il ruolo che ricopre è sicuramente Mister - anzi Herr - Utilità.

Calciomercato Inter: anche Kroos nel mirino

L'arrivo di Beppe Marotta ha dato nuovi stimoli al calciomercato dell'Inter che fra pochi mesi potrà finalmente liberarsi dalle ganasce del Fair Play Finanziario. Il centrocampo è sicuramente l'anello debole della squadra di Spalletti, come testimonia la fatica fatta a Empoli senza Brozovic, e Modric è sempre uno degli obiettivi.

Ma l'obiettivo è duplice: serve anche un uomo che sappia coniugare tecnica e fisico, classe e abitudine a vincere, uno che intercetti e ripulisca palloni. Uno come Toni Kroos, insomma. Il tedesco però ha una clausola che, seppure non sia astronomica come quella del croato, ammonta pur sempre a 300 milioni. Ma siccome calciomercato non fa rima con fantascienza, ecco che Florentino avrebbe individuato il modo di continuare a fare affari col suo amico Beppe.

A Perez piace Icardi

Nel suo progetto di rifondazione non ci sarebbero più intoccabili. Messe da parte le mozioni degli affetti, dunque, Perez potrebbe pensare a cedere anche uno dei suoi preferiti in assoluto, Karim Benzema, e sostituirlo con un centravanti che quest'anno ha dimostrato di saper segnare gol pesanti anche in Europa. E, guarda caso, quel centravanti gioca proprio nell'Inter e si chiama Mauro Icardi, 25 anni e un contratto in scadenza nel 2021, il cui rinnovo sta ormai diventando un tormentone.

Lo scambio Modric-Kroos per Icardi, insomma, potrebbe non essere fantascienza, visto che il Real Madrid è da tempo l'obiettivo mal celato di Wanda Nara in caso di mancato rinnovo con l'Inter e farebbe, finalmente, anche la gioia del padre di Lautaro Martinez. Sempre che sul carrello del Supermercato Real non finisca anche Karim Banzema.