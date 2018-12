Ha messo la firma su Empoli-Inter, match della 19esima giornata di Serie A. Sua è la rete che ha fissato il risultato sull'1-0 per i nerazzurri e ha permesso a Spalletti di salutare il 2018 con tre punti.

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato Roberto Calenda, agente dell'attaccante senegalese classe 1995, che ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito:

La storia di Keita all'Inter non sarà come quella di Cancelo (l'ex Lazio, come il portoghese, è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Monaco, ndr). L’Inter troverà il modo di riscattarlo, possono farlo fino a fine maggio sborsando 34 milioni. Il costo totale dell'operazione è di 40 milioni, una cifra che rientra nei parametri per un calciatore di quella età e con i suoi numeri. Se fa quello che ci si aspetta da lui, non ci saranno dubbi sulla permanenza all’Inter