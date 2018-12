I bavaresi devono affrontare un consistente cambio generazionale. Il 18enne dei Blues è l'obiettivo, ma i londinesi vogliono inserire una clausola per il contro-riscatto.

34 minuti fa di Elmar Bergonzini

Fare di necessità virtù. Questo il piano del Bayern Monaco. I bavaresi sono costretti ad affrontare un cambio generazionale. Al più tardi durante il calciomercato della prossima estate, ci sarà una vera e propria rivoluzione della rosa. Robben e Rafinha hanno già fatto sapere che se ne andranno (sono entrambi in scadenza), Ribery è in bilico (ma la conferma è assai improbabile) e anche Boateng, Hummels e Lewandowski potrebbero non restare in Baviera.

Per questo, durante la finestra di calciomercato della scorsa estate, il Bayern Monaco ha deciso di risparmiare. Zero euro spesi (sono arrivati solo Goretzka, da svincolato, e Gnabry, rientrato dal prestito all'Hoffenheim). In questi mesi i dirigenti bavaresi hanno sottolineato più volte che stavano racimolando soldi in vista dell'estate 2019. La società aveva programmato il grande restyling.

A gennaio arriverà ufficialmente Alphonso Davies, 18enne già nel giro della nazionale maggiore del Canada. Col tempo diventerà il sostituto di Robben (ed eventualmente di Ribery). Sa giocare sia a destra che a sinistra, è forte fisicamente, rapido, tecnico e affamato. Perfetto per il Bayern. Ma non sarà l'unico rinforzo.

Calciomercato Bayern Monaco, offerti 15 milioni per Hudson-Odoi

Fra gennaio e agosto arriveranno altri talenti. Giovani e ambiziosi. Profili da Bayern Monaco, insomma. Stando a quanto riportato da Daily Mail e Bild, i bavaresi vogliono assolutamente Callum Hudson-Odoi, 18enne del Chelsea considerato una delle migliori promesse del calcio inglese. Il club campione di Germania avrebbe già offerto 14,4 milioni per prenderlo e avrebbe già parlato con la famiglia del ragazzo che, convinto dal progetto dei tedeschi e sfruttando il loro cambio generazionale, sarebbe disposto a trasferirsi.

Hudson-Odoi non sta riuscendo a giocare quanto vorrebbe (appena una presenza in Premier League, quattro in Europa League condite da un gol) e anche per questo la trattativa di calciomercato si può chiudere. Il giocatore spinge in questa direzione. Il Chelsea vorrebbe inserire nell'accordo un diritto di contro-riscatto, ma il Bayern, ovviamente, non ne vuole sapere. Proprio qui sta la difficoltà della trattativa. I bavaresi sono però determinati a trovare una soluzione.