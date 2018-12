A post shared by Natalia Guitler (@nataliaguitler) on Dec 29, 2018 at 4:08am PST

Mentre si gode le vacanze in Brasile, Neymar ha trovato il tempo anche per "allenarsi" con il pallone, in una particolarissima (e decisamente spettacolare) sfida a Teqball con la campionessa di questa disciplina, Natalia Guitler. Si tratta di uno sport a metà tra il calcio e il ping-pong. E la stella brasiliana del Psg, come si può vedere nel video postato su Instagram da Natalia, ha trovato veramente un osso duro sulla sua strada.

