Il Pipita e la sua esultanza liberatoria dopo la rete segnata alla SPAL. Il tecnico: "Speriamo che adesso si sia sbloccato".

25 minuti fa di Marco Ercole

Un'esultanza liberatoria che era anche prevedibile, quella del Pipita dopo il suo gol nella partita di Serie A tra Milan e SPAL. Gonzalo Higuain è rimasto in silenzio in queste settimane, nonostante in molti parlassero di lui non certo in termini positivi.

Il gol d'altronde non arrivava e per uno come lui era qualcosa di anomalo. Da lì sono nati anche tutti i discorsi di calciomercato, in cui si ipotizzava uno scambio tra lui e Morata con il Chelsea. Con questa rete Higuain si è scrollato di dosso tutte queste critiche e rumors, lo ha fatto capire simbolicamente pure con la sua celebrazione.

E subito dopo è andato anche ad abbracciare Gattuso, il tecnico che ha sempre creduto in lui e che al termine della gara ha spiegato il momento vissuto dal suo bomber. Il suo augurio finale è che adesso Gonzalo si sia definitivamente sbloccato. Il Pipita non vede l'ora di poterglielo dimostrare con i fatti.