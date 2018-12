Il regolamento parla chiaro: il Milan dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti nella prossima sfida alla Juventus a Jeddah (Arabia Saudita).

un'ora fa di Marco Ercole

Il regolamento della Serie A parla chiaro: Suso salterà il prossimo incontro con la Juventus in Arabia Saudita. Nella Supercoppa italiana (considerata come prima gara utile) dovranno infatto essere scontate le squalifiche maturate in campionato.

L'espulsione rimediata da Suso nella partita tra il Milan e la SPAL è dunque molto più pesante, perché non priverà i rossoneri dello spagnolo nella gara del 21 gennaio contro il Genoa, alla ripresa del campionato di Serie A.

In realtà terrà fuori lo spagnolo proprio dalla sfida con la Juventus a Jeddah (in Arabia Saudita) in programma la settimana prima, il 16 gennaio, con in palio la Supercoppa italiana. Davvero una brutta tegola per il Milan, che perde uno dei suoi uomini più importanti (tra l'altro appena rientrato dall'infortunio) in una partita che mette in palio un trofeo.