Il girone d'andata di Serie A si è chiuso con le vittorie di tutte le big, tranne della Lazio che è stata fermata sull'1-1 dal Torino.

38 minuti fa di Daniele Minuti

L'ultima giornata di campionato italiano del 2018 coincide con quella che pone fine al girone d'andata del campionato italiano e i risultati arrivati ieri, nel sabato in cui si è giocata la 19esima giornata, sono gli argomenti principali della rassegna stampa sportiva di oggi. Il turno è stato aperto dalla Juventus che a fatica ha superato una bella Sampdoria grazie a una doppietta del solito Cristiano Ronaldo, anche se la partita è stata accompagnata da una coda di polemiche per alcune decisioni arbitrali discusse dopo il fischio finale. Nel pomeriggio sono arrivati successi importanti sia per la Roma che per l'Inter, vittoriosi nelle rispettive trasferte di Parma e Empoli: i nerazzurri hanno consolidato il loro terzo posto in classifica mentre i giallorossi si sono avvicinati alla zona Champions League occupata dalla Lazio che è stata fermata dal Torino per 1-1. Nella rassegna stampa di domenica 30 dicembre troviamo anche il rocambolesco successo del Napoli che batte il Bologna per 3-2 al San Paolo e la vittoria del Milan che torna a guadagnare 3 punti in campionato con un 2-1 alla SPAL firmato da Castillejo e da Gonzalo Higuain, che torna a segnare in Serie A dopo 2 mesi di digiuno.

Passando in Spagna, si cominciano a tirare le somme dell'anno che si avvicina alla fine e la prima pagina di Sport e quella del Mundo Deportivo dedicate a due dei più grandi protagonisti del 2018: Messi e Cristiano Ronaldo. Il quotidiano catalano fa i conti in tasca ai due fenomeni e svela che la Pulce è stata più prolifica dell'eterno rivale in questi 12 mesi, chiusi con 51 gol all'attivo contro i "soltanto" 49 messi a segno dall'attuale giocatore della Juventus.

Spazio anche per il basket, con Marca che dedica la sua apertura a Luka Doncic: il giovane talento sloveno sta incantando gli Stati Uniti nel suo anno da rookie in NBA con la maglia dei Dallas Mavericks.

