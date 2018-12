Scottish Premiership, nell'Old Firm anche una "banale" rimessa in gioco dell'arbitro si trasforma in uno scontro.

2 ore fa di Marco Ercole

Ieri si è giocato l'Old Firm, cioè il derby scozzese di Glasgow tra Rangers e Celtic. A vincere sono stati i padroni di casa grazie a una rete di Ryan Jack al 30' e come sempre la sfida si è giocata ad altissimi livelli agonistici.

Un esempio si può vedere chiaramente dal modo in cui è stata affrontata questa "banale" palla a due.

La rimessa in gioco da parte dell'arbitro in una zona del campo relativamente innocua è stata vissuta esattamente come se fosse l'ultimo pallone di una finale di Champions League. Ecco uno dei tanti motivi per i quali l'Old Firm è una delle partite più romantiche e vintage della storia del calcio.