Il francese sembra tornato quello dei tempi della Juventus. Con Solskjaer in panchina ha realizzato 4 gol nelle ultime due partite giocate.

un'ora fa di Marco Ercole

Seconda doppietta consecutiva in Premier League per Paul Pogba. Dopo quella realizzata nel 3-1 all'Huddersfield Town, il francese concede il bis pure nel 4-1 rifilato al Bournemouth in questo 30 dicembre 2018.

Prima si è fatto trovare pronto su un assist di Rashford, con un inserimento perfetto in area piccola e una deviazione volante di destro sotto porta. Poi con un colpo di testa su cross di Ander Herrera, con il quale ha portato i Red Devils sul 2-0 dopo appena 33 minuti di gioco.

A seguire poi sono arrivate anche le reti di Rashford, Ake (per gli ospiti) e Romelu Lukaku, quest'ultimo proprio su assist di Pogba. Il francese sembra essere tornato quello di un tempo, la cura Solskjaer lo ha rigenerato. E il sorriso è tornato di nuovo sul suo volto, così come il desiderio di celebrare le esultanze a suo modo. In tal senso il siparietto "dance" con Bailly è tutto un programma.