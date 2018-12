Per consentire a Firmino di realizzare la sua prima tripletta in Inghilterra, l'ex attaccante della Roma ha ceduto il calcio di rigore al compagno di squadra.

0 condivisioni

un'ora fa di Marco Ercole

La vittoria in Premier League sull'Arsenal per 5-1 ha lasciato un dolcissimo ricordo per il manager del Liverpool Jurgen Klopp. Non si tratta solo del consolidato primato in testa alla classifica del campionato inglese, ma anche un gesto inaspettato da parte dei suoi giocatori, in particolare da Mohamed Salah, che ha ceduto il calcio di rigore a Firmino. A raccontarlo ci pensa direttamente Klopp, al termine della partita: