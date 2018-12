I Reds travolgono di gol l'Arsenal e si ritrovano primi a +7 sul Manchester City che è tornato a vincere dopo due sconfitte. Ranieri tiene a galla il Fulham.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Un po' per le feste, molto per i risultati del Liverpool, il sorriso di Jurgen Klopp è sempre più convinto. I Reds vincono anche nel 20esimo turno di Premier League travolgendo di gol l'Arsenal (ad Anfield finisce con un clamoroso 5-1) benché i londinesi si fossero portati in vantaggio con il gol di Maitland-Niles. Firmino (tripletta) Mané e Salah hanno però ribaltato il risultato.

Vittoria importante e significativa, che permette al Liverpool di incrementare ancora il proprio vantaggio sulla seconda in classifica. Il Tottenham è infatti stato battuto, a sorpresa, dal Wolverhampton. Anche in questo caso erano stati i londinesi a portarsi avanti con Kane, subendo però tre gol dal 72' all'87', perdendo per 3-1.

La seconda in classifica in Premier League torna quindi a essere il Manchester City, che dopo due sconfitte di fila (contro Crystal Palace e Leicester), vince in casa del Southampton per 3-1. Vittoria importante per il Chelsea di Maurizio Sarri che vince 1-0 in casa del Crystal Palace. I Blues sono quarti, con il quinto posto distante 5 punti.

Getty Images Il Liverpool è sempre più primo in classifica in Premier League

Premier League, i risultati della 20esima giornata

Conquista i tre punti anche il Manchester United (fra le prime sette della classifica della Premier League hanno vinto in 5, con le sole sconfitte di Tottenham e Arsenal), alla terza vittoria di fila. I Red Devils, sesti a -3 dall'Arsenal quinto, hanno battuto 4-1 il Bournemouth trascinati da Pogba, autore di una doppietta (come anche nel turno precedente).

Il Leicester perde 0-1 contro il Cardiff, il Watford pareggia 1-1 contro il Newcastle, il Brighthon si impone contro l'Everton per 1-0 mentre il West Ham cade in casa del Burnley (2-0). Pesantissima, in zona salvezza, la vittoria del Fulham di Ranieri che batte 1-0 l'Huddersfield, ritrovandosi a -1 dal quartultimo posto.

Watford-Newcastle 1-1

Tottenham-Wolverhampton 1-3

Leicester-Cardiff 0-1

Fulham-Huddersfield 1-0

Brighton-Everton 1-0

Liverpool-Arsenal 5-1

Crystal Palace-Chelsea 0-1

Southampton-Manchester City 1-3

Burnley-West Ham 2-0

Manchester United-Bournemouth 4-1

