Il difensore ha saltato l'ultima di campionato con la scusa di un problema intestinale per raggiungere la moglie in vacanza. Ma il club lo ha scoperto per un post su Instagram.

un'ora fa di Daniele Minuti

Nel periodo delle feste di fine anno la voglia di lavorare passa un po' a tutti e nonostante facciano un mestiere invidiato da molti, i calciatori non fanno eccezione. Ma quello fatto da Serdar Aziz del Galatasaray in questi giorni ha dell'incredibile.

Il difensore del club turco, considerato un titolare fisso dal tecnico Fatih Terim, ha saltato l'ultima partita del campionato in patria contro il Sivasspor per un problema intestinale che non gli ha permesso di essere inserito nella lista dei convocati.

Nulla di strano, anche perché siamo oramai ufficialmente in inverno. Eppure il malore di Aziz si è rivelato una bugia architettata dal giocatore per permettergli di raggiungere sua moglie che si trova in vacanza alle Maldive, cosa che ovviamente non è piaciuta alla dirigenza del Galatasaray.

Getty Images

Aziz finge un malore per raggiungere la moglie alle Maldive, il Galatasaray lo cede

Secondo quanto riportato dal Sun, il Galatasaray non aveva idea delle reali condizioni di Aziz come dimostrato dal tweet mandato dall'account Twitter ufficiale del club in cui veniva annunciata la sua assenza contro il Sivasspor (sfida vinta poi per 4-2) e veniva augurata una pronta guarigione al ragazzo.

#Galatasaray - Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle Serdar Aziz maç kadrosundan çıkartılmıştır. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 23, 2018

Fra le risposte di questo messaggio però qualche utente ha fatto notare che l'ultimo post di Instagram di Tugce Aziz, moglie di Aziz che si trova in vacanza alle Maldive, contenesse un tag al marito che evidentemente si trovava con lei. Si è scoperto così che il giocatore ha mentito sulle sue condizioni per partire qualche giorno prima per le ferie invernali (il campionato turco si ferma dal 23 dicembre fino al 20 gennaio).

biz dedik bu adam topçu falan değil diye pic.twitter.com/3hyrNm4wHN — Hüseyin Şevki Topuz (@HSevkiTopuz) December 24, 2018

La foto è stata eliminata ma il Galatasaray ha fatto subito le sue verifiche beccando in fragrante il suo difensore: Aziz è stato immediatamente multato e sarà messo sul mercato nella sessione invernale.

Il club ha inoltre vietato al 28enne l'accesso nelle strutture ufficiali di allenamento nei prossimi giorni, in attesa di trovare una squadra che voglia comprarlo nella finestra di gennaio. E che abbia magari uno staff medico che fa controlli più scrupolosi ai suoi giocatori.