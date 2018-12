L'attaccante colombiano aveva dato la sua parola al club viola e vuole rispettare la promessa. Niente da fare per i rossoneri, che dovranno virare su altri obiettivi.

di Marco Ercole

Sembrava a un passo dal Milan, ma Luis Muriel a quanto pare non sarà un colpo di calciomercato invernale dei rossoneri. L'attaccante colombiano del Siviglia tornerà sì in Italia, ma lo farà per vestire la maglia della Fiorentina.

Come riportato da SkySport, infatti, l'ex Sampdoria, Udinese e Lecce aveva dato la sua parola ai viola e non ha voluto tradire i gigliati, che prima di ogni altro club si erano interessati a lui in vista di gennaio.

Il giocatore avrebbe così comunicato al suo agente la volontà di dare seguito a quanto detto in passato, a prescindere dalla novità rappresentata dall'interesse del Milan nei suoi confronti. La Fiorentina si avvicina così a un colpo di calciomercato per l'attacco, che potrebbe anche non essere l'ultimo. I viola infatti vorrebbero riportare in Serie A anche Manolo Gabbiadini, in uscita dal Southampton. Su di lui c'è anche la concorrenza del Bologna.