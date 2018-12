Il fantasista spagnolo annuncia di voler restare un giocatore delle Merengues: "Voglio rimanere e vincere ancora tanti titoli con questa maglia".

34 minuti fa di Marco Ercole

Francisco Ramon Alarcón Suarez, per tutti semplicemente Isco, ha chiuso definitivamente (forse) le voci di calciomercato che lo hanno interessato in modo particolare nell'ultimo periodo. Il fantasista del Real Madrid ha parlato a "Deportes Cuatro" della sua attuale situazione nelle Merengues, dove non è più considerato un titolare inamovibile dal momento dell'arrivo in panchina di Santiago Solari.

Ora che le cose sembrano essersi messe a posto e il giocatore è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra, la permanenza sembra essere l'unica opzione nella sua testa:

Sono eccitato, non penso di partire nel calciomercato invernale. Sono molto felice qui, il mio obiettivo è vincere molti titoli nel Real Madrid.

Per quanto riguarda il futuro di Isco si era parlato di Juventus, Psg e Manchester City in particolar modo, ma questo nuovo capitolo della vicenda di calciomercato che lo riguarda sembra escludere in via definitiva una sua partenza nella sessione invernale. Nel caso se ne potrà riparlare più avanti.