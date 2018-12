Calciomercato Inter, Suning potrebbe comprare Messi

Da quando è passato nel calciomercato da Inter a Jiangsu Suning, cioè da un club all'altro di Suning, Eder è riuscito a giocare 16 partite con la squadra cinese, realizzando 11 reti e servendo 8 assist ai compagni.

Nella Chinese Super League si trova bene, è contento della scelta fatta. E soprattutto in questo contesto ha potuto apprezzare ancora di più il progetto del proprietario del club nerazzurro. Con le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante italo-brasiliano fa letteralmente sognare i tifosi interisti parlando di potenziali colpi di calciomercato:

Eder punta in particolare sul fatto che Suning abbia rispettato sempre le promesse fatte, senza proclami di calciomercato o di obiettivi:

Non scudetto, vittoria della Champions League o Messi da subito, ma avevano parlato di crescita: ed è esattamente quello che stanno facendo. Ha tutto per portare la squadra all'altezza del loro impero: è un affare di famiglia non in senso economico e per loro la famiglia è tutto. Suning se vuole può far sognare qualunque cosa nel calcio. Anche Messi, certo: la questione fiscale è importante per chi gioca in Spagna e se Cristiano Ronaldo è venuto alla Juventus.