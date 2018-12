Nonostante le polemiche arrivate sul campionato di Serie A, continuano i brutti episodi fra le diverse tifoserie. L'ultimo è arrivato questa mattina nell'area Chianti dell'autostrada A1 nei pressi di Firenze.

Secondo le notizie rilasciate dalla polizia, ci sarebbero stati degli scontri fra le tifoserie di Torino e Bologna che stavano viaggiando sui rispettivi pullman per raggiungere le rispettive trasferte dell'ultima giornata del girone d'andata di questa Serie A (a Roma e Napoli).

Oltre alla colluttazione fra i tifosi, sono stati lanciati anche sassi che hanno rotto il vetro di uno dei pullman granata. La Digos sta già indagando ma sono già arrivate le prime parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini, con la 19esima giornata di Serie A che difficilmente si poteva aprire in maniera peggiore.

Teniamoli in galera questi deficienti, mai più in uno stadio. Tolleranza zero.

Cominciamo col tenere in galera questi deficienti, che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano.

Un vero tifoso non lancia sassi né usa coltelli, tolleranza zero!https://t.co/7XCUPQ7M4l