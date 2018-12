L'account ufficiale della società blucerchiata non usa mezzi termini: "Il rigore di Ronaldo è discutibile". Giampaolo: "Per me la partita è finita 2-2".

12 minuti fa

Il girone di andata di Serie A per Juventus e Sampdoria si è chiuso con una bella partita finita 2-1 per i padroni di casa che però si trascinerà una coda di polemiche per l'arbitraggio di Valeri, che ha assegnato 2 rigori dubbi e annullato la rete di Saponara al 92esimo che sarebbe valsa il pareggio.

Le reazioni da parte della società ligure, ora quinta in Serie A, non si sono lasciate attendere e sono arrivate addirittura al fischio finale, con un tweet polemico dell'account ufficiale che non ha usato mezzi termini nel definire il rigore di Ronaldo discutibile e il gol annullato "un aiutino".

⏰ Finisce 2-1 a Torino. Con un rigore discutibile di #Ronaldo e l'aiutino del #VAR #JuveSamp si conclude con la vittoria dei bianconeri. Doria beffato. pic.twitter.com/ONzQjH4hrE — U.C. Sampdoria (@sampdoria) December 29, 2018

Dopo la partita ha parlato anche Marco Giampaolo ai microfoni di Sky: il tecnico della Sampdoria è stato netto nel suo giudizio sull'arbitraggio di Valeri, che secondo lui ha macchiato l'ultimo impegno nell'andata di Serie A della sua squadra.