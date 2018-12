L'ex Atalanta sblocca il match con un bel colpo di testa, poi ci ha pensato il turco a chiudere i conti. Edin Dzeko invece ha faticato.

12 minuti fa di Leonardo Mazzeo

La Roma per proseguire nel migliore dei modi la sua corsa al quarto posto, il Parma per continuare a sognare in grande: al Tardini la Serie A 2018 si chiude con una partita elettrizzante (almeno sula carta), occhi puntati sul rientrante Dzeko e sull'ex di turno Gervinho. D'Aversa vuole chiudere al meglio l'anno, Di Francesco a caccia di conferme (Zaniolo ancora titolare) e di punti.

Il primo tempo è piuttosto vivace: la Roma tiene il pallino del gioco, prova a colpire il Parma ma Bruno Alves&Co tirano su un muro altissimo. I D'Aversa boys, da parte loro, ripartono con pericolosità e hanno un paio di belle occasioni. La seconda, clamorosa, è sui piedi di Siligardi, che però viene fermato da un intervento strepitoso di un ispirato Olsen. Che mantiene il risultato sullo 0-0.

Nella ripresa la partita viene sbloccata da un bel colpo di testa di Cristante, la Roma riesce a mantenere il vantaggio senza rischiare nulla. Il gol di Under chiude i conti e permette alla Roma di portare a casa 3 punti preziosi in una classifica di Serie A ancora cortissima in ottica quarto posto.

Serie A, le pagelle di Parma-Roma

Parma: (4-3-3) : Sepe 6; Iacoponi 6, Bruno Alves 6.5, Bastoni 6.5, Gagliolo 6; Deiola 6, Stulac 6, Barillà 5.5 (82' Di Gaudio s.v.); Biabiany 5 (68' Sporcati 6), Gervinho 6, Siligardi 5 (61' Ceravolo 6). All. D'Aversa 5.5

: Sepe 6; Iacoponi 6, Bruno Alves 6.5, Bastoni 6.5, Gagliolo 6; Deiola 6, Stulac 6, Barillà 5.5 (82' Di Gaudio s.v.); Biabiany 5 (68' Sporcati 6), Gervinho 6, Siligardi 5 (61' Ceravolo 6). All. D'Aversa 5.5 Roma: (4-2-3-1): Olsen 7; Florenzi 6, Manolas 6 (60' Juan Jesus 6), Fazio 6, Kolarov 6; Cristante 7, Nzonzi 6; Under 7, Zaniolo 5.5 (74' Pellegrini 6.5), Kluivert 6; Dzeko 5.5 (83' Schick s.v.). All. Di Francesco 6.5

I migliori

Under 7

Molto attivo nel primo tempo, ha messo quasi in porta Kluivert, si è fatto vedere spesso sull'out di destra. Nella ripresa ha battuto l'angolo dal quale è nato il gol di Cristante e ha chiuso il match con la rete del 2-0. In sintesi, 7.

Cristante 7

Gioca una partita attenta a centrocampo, cerca di far girare il pallone, poi nella ripresa sblocca il match con un bel colpo di testa su calcio d'angolo: bella prova di Bryan Cristante, che ha realizzato il suo 4° gol in Serie A e ha permesso alla Roma di passare in vantaggio.

Getty Images

I peggiori

Dzeko 5.5

Rientrava dall'infortunio, è vero, ma siamo abituati a vedere un altro Dzeko. Il bonsiaco è sceso in campo senza troppa convinzione, si è fatto notare poco e ha cercato più volte soluzioni troppo affrettate.

Biabiany-Siligardi 5

Spenti entrambi, entrambi sostituiti da D'Aversa nel corso della ripresa: i due attaccanti del Parma perdono il confronto diretto con il più pimpante Gervinho. Su Siligardi pesa anche l'errore nel primo tempo a tu per tu con Olsen.

Getty Images

Gli allenatori

D'Aversa 5.5

Nel primo tempo il suo Parma ha giocato una partita praticamente perfetta, difendendosi con molto ordine e rendendosi pericoloso in contropiede. La squadra però è crollata nella ripresa dopo aver preso gol da palla in attiva. E non si è rialzata più.

Di Francesco 6.5

Primo tempo un po' in affanno, ripresa da grande squadra: partita sbloccata, risultato gestito e poi infine match chiuso senza pietà. Prosegue il buon momento della Roma di Di Francesco, che saluta il 2018 con una vittoria convincente.