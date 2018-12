Il difensore algerino posta sui suoi account social un messaggio in cui invita a indossare la maschera del suo compagno di squadra, vittima di cori razzisti.

0 condivisioni

56 minuti fa di Daniele Minuti

Le mille polemiche successive alla partita fra Inter e Napoli di mercoledì hanno però un unico denominatore comune: la solidarietà nei confronti di Kalidou Koulibaly, vittima di cori razzisti durante l'incontro di San Siro.

Oggi durante Napoli-Bologna ci sarà la possibilità di dimostrare questa vicinanza al difensore e l'appello parte dal suo compagno di squadra Faouzi Ghoulam. L'algerino ha postato sui suoi account social un appello in cui invita i tifosi a indossare maschere col volto del senegalese.

Non importa il colore della pelle.

Non importa la religione.

Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali!

Domani saremo tutti Koulibaly! pic.twitter.com/qrZrNZ9Ypn — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) December 28, 2018

Un bel gesto al grido di "Siamo tutti Koulibaly" che però è purtroppo qualcosa di già visto. 2 anni fa ci fu la stessa iniziativa durante Napoli-Carpi, dopo che il giocatore fu bersagliato da cori simili in una partita contro la Lazio. La speranza è quella di oggi sia l'ultima volta in cui ci sarà bisogno di mostrare solidarietà nei confronti di un giocatore per insulti razzisti.