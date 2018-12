Alla ripresa del campionato tra tre settimane e nel nuovo anno, il Bologna tornerà in campo alle 15 di domenica 20 gennaio nel derby regionale con la SPAL in casa dei ferraresi. Il Napoli invece se la dovrà vedere lo stesso giorno con la Lazio, ancora una volta al San Paolo, nel posticipo delle 20.30 della prima giornata di ritorno della Serie A . Ma andiamo a vedere gli highlights di Napoli-Bologna .

La partita è piena di emozioni con Milik che sigla 2 volte il vantaggio e il Bologna che pareggia in entrambe le occasioni con Santander e Danilo sugli sviluppi di un calcio di punizione. È Mertens nei minuti finali a siglare il 3-2 per i partenopei.

Di fronte c'è il Bologna di Pippo Inzaghi, reduce dalla sconfitta con il fratello Simone e alla disperata ricerca di punti per proseguire nella lotta per la salvezza e, soprattutto, non veder peggiorare la sua classifica di Serie A.

Al San Paolo si gioca Napoli-Bologna, partita valida per la 19esima giornata di Serie A , l'ultima del girone d'andata e del 2018. Gli azzurri guidati da Carlo Ancelotti, privi degli squalificati Koulibaly e Insigne, cercheranno di riscattarsi dopo la bruciante sconfitta rimediata in casa dell'Inter nell'ultimo turno di campionato.

Grandi emozioni al San Paolo con i partenopei che vanno 2 volte in vantaggio con Milik ma vengono raggiunti, finché Mertens non sigla il gol della vittoria.

