Il portoghese rientra dal primo minuto dopo la panchina di Bergamo, in difesa c'è Rugani. I blucerchiati si affidano a Quagliarella.

un'ora fa di Daniele Minuti

Il girone d'andata di Serie A della Juventus è stato quasi perfetto ma i bianconeri vogliono chiudere bene il 2018. L'impegno di oggi però non sarà facile perché all'Allianz Stadium arriva una Sampdoria con ambizioni europee.

Nelle formazioni ufficiali si vedono molte novità, specialmente fra i padroni di casa: in attacco rientra Cristiano Ronaldo dopo la panchina di Bergamo, come annunciato da Allegri in difesa ci sarà Rugani al posto di Bonucci mentre Emre Can sostituirà lo squalificato Bentancur, giocando la sua prima partita casalinga da titolare in Serie A da Juventus-Napoli del 29 settembre.

Qualche problema in più per Giampaolo che deve fare a meno di Andersen squalificato (al suo posto giocherà Ferrari), ancora fuori Bereszynski con Sala e Murru che saranno i terzini. Confermatissimo in attacco Fabio Quagliarella a quota 11 gol in questa Serie A, a meno uno da Ronaldo nella classifica marcatori. Ecco quindi le formazioni ufficiali di Juventus-Sampdoria.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Ferrari, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Gaston Ramirez; Quagliarella, Caprari.