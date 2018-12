Per quanto riguarda le formazioni ufficiali, nell'Inter va segnalato il ritorno di Nainggolan in panchina dopo il turno di sospensione. Intanto nel tridente offensivo giocherà titolare Keita con Icardi e Perisic. Vecino torna titolare in Serie A dopo la partita contro l'Atalanta.

