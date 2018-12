Il presidente della Sampdoria parla dopo la sconfitta in casa della Juventus: "Il gol annullato è stato un eccesso di zelo. Ma sono felice per la gara fatta dalla squadra".

di Daniele Minuti

Oggi si è chiuso il girone d'andata di Serie A per Juventus e Sampdoria e la sfida dell'Allianz Stadium continua a far discutere per i diversi episodi arbitrali arrivati nei 90 minuti contestati da entrambe le parti.

A fine partita sono arrivate le parole polemiche dell'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo a cui hanno fatto seguito poco dopo quelle del presidente Massimo Ferrero a RMC Sport, deluso dal risultato anche se orgoglioso della sua squadra che può ancora lottare in Serie A per un posto in Europa.

L'ho presa male perché abbiamo giocato una grande partita ma il gol annullato è stato un eccesso di zelo: gli arbitri per me sono un po' condizionati. Il VAR? Non è calcio per me.

Parole abbastanza chiare quelle di Ferrero, che alimentano le polemiche sugli arbitri e sul funzionamento della VAR che hanno caratterizzato il campionato di Serie A in questo 2018 fino all'ultimo giorno.