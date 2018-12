Il francese si è detto dispiaciuto di non aver reso al massimo dopo le fatiche dei Mondiali vinti con la sua Nazionale e si è voluto scusare direttamente con Lopetegui perché si ritiene responsabile del cattivo rendimento del Real Madrid nei primi mesi dell'annata. Un bel gesto stato apprezzato dal tecnico spagnolo, che è stato allontanato dai Blancos ma continua a essere ben visto dai suoi ex giocatori.

Una nuova indiscrezione è stata svelata da Marca in queste ore e riguarda Raphael Varane : il difensore del Real Madrid, appena saputo dell'esonero dell'allenatore, lo avrebbe chiamato per chiedergli scusa viste le pessime prestazioni di inizio stagione.

