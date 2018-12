Si torna in campo in Serie A dopo le polemiche del turno di Santo Stefano: oggi si gioca l'ultimo turno del girone d'andata del campionato.

Il campionato di Serie A si appresta a chiudere il suo girone d'andata e l'intero 19esimo turno del nostro campionato si giocherà oggi, con le partite in programma per tutto il giorno che dominano i titoli dei giornali sportivi nostrani presenti nella rassegna stampa sportiva di sabato 29 dicembre. Ad aprire la giornata sarà la Juventus capolista, che dopo lo stop in casa dell'Atalanta di mercoledì cercherà di tornare alla vittoria nell'impegno delle 12:30 in cui ospiterà la Sampdoria all'Allianz Stadium. Alle 15:00 si giocheranno match importanti per la corsa ai posti Champions League, con la Lazio che torna all'Olimpico aspettando il Torino di Mazzarri e Roma e Inter impegnate in trasferta, rispettivamente sui campi di Parma ed Empoli. Spazio nella rassegna stampa anche alle due partite che si giocheranno di sera: il Napoli cercherà di scrollarsi di dosso la tensione derivata dalla sconfitta contro l'Inter nell'impegno del San Paolo con il Bologna mentre il Milan gioca un incontro decisivo per il futuro in panchina di Gennaro Gattuso a San Siro contro la SPAL. Se per la squadra rossonera non arrivasse una vittoria a chiudere il girone d'andata, l'allontanamento del tecnico calabrese sarebbe quasi una certezza nonostante le smentite di alcuni dirigenti in queste ore.

Passando ai giornali sportivi spagnoli, la prima pagina di Marca dedica la sua apertura all'intervista fatta a Wesley Sneijder: il trequartista olandese ha parlato in vista dell'ottavo di finale di Champions League fra Real Madrid e Ajax in qualità di doppio ex.

Per quanto riguarda il capitolo calciomercato in casa Blancos, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'acquisto di Brahim Diaz dal Manchester City per 15 milioni di euro. Lo spagnolo di origini nordafricane sarà soltanto l'ultimo colpo in prospettiva per i campioni d'Europa che negli ultimi anni hanno speso moltissimo per accaparrarsi i migliori talenti in giro per il mondo.

