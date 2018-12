Napoli-Lazio al San Paolo è il big match di questa prima giornata del girone di ritorno: si giocherà domenica 20 gennaio alle 20.30. La Juventus ospita il Chievo.

0 condivisioni

50 minuti fa di Marco Ercole

Dopo averci accompagnato nel corso delle feste natalizie, la Serie A si ferma proprio in prossimità di Capodanno e dà l'arrivederci al 2019. La 19esima giornata di campionato, quella con la quale si conclude il girone d'andata, corrisponde infatti anche all'interruzione prima della lunga sosta di gennaio, quella che vedrà ben 3 settimane di stop prima del ritorno in campo.

Bisognerà attendere fino a sabato 19 gennaio per ritrovare la Serie A, che dopo il giro di boa riparte con la prima sfida del ritorno, Roma-Torino in programma alle ore 15.

Alle 18 toccherà poi a Udinese-Parma, mentre Inter-Sassuolo alle 20.30 chiuderà il programma giornaliero. Si passa così a domenica 20, con il lunch match tra Frosinone e Atalanta alle 12.30. Alle 15 Fiorentina-Sampdoria e SPAL-Bologna, alle 18 Cagliari-Empoli e alle 20.30 il piatto forte di giornata, la sfida al San Paolo tra il Napoli di Carlo Ancelotti e la Lazio di Simone Inzaghi.

150 Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Napoli - Serie A 2018/2019-foto-151

Chiudi 1 di 150

Prossimo turno Serie A, 20a giornata

Il 20esimo turno di Serie A si conclude infine con i due posticipi di lunedì 21 gennaio: Juventus-Chievo di disputerà alle ore 19, mentre Genoa-Milan chiuderà la prima giornata del girone di ritorno alle 21.

Ricordiamo ancora una volta che anche questo pacchetto di partite si potrà vedere in in TV e streaming con i consueti sette appuntamenti su Sky (e in streaming per gli abbonati su SkyGo) e i tre restanti su DAZN. Per tutti quelli che ancora non fossero abbonati, c’è sempre la possibilità di provare i ticket giornalieri di NowTV (a partire da 6.99 euro al giorno) oppure scaricare l'app di DAZN: primo mese gratuito, mentre a partire dal secondo il costo mensile sarà di soli 9.99 euro.

Ecco il programma completo della 20esima giornata: