Premier League, le pagelle di Liverpool-Arsenal

un'ora fa di Simone Cola

Il Liverpool di Jurgen Klopp saluta un 2018 che ha portato una comunque indimenticabile finale di Champions League con una netta vittoria sull'Arsenal che oltre a legittimarne il primo posto in classifica in Premier League ne attesta l'ormai avvenuta trasformazione in grande squadra: il primo esame di maturità - il secondo è previsto nel prossimo turno in casa del Manchester City - viene superato dai Reds a pieni voti.

A Anfield Liverpool e Arsenal fanno vedere sin dai primi minuti tutta la bellezza che è capace di regalare agli appassionati la Premier League: corsa, coraggio, verticalizzazioni continue che inevitabilmente, visti i ritmi, si accompagnano a qualche limite tattico e a non rari errori in fase di disimpegno. Dopo aver subito la pressione dei padroni di casa la gara la sblocca un po' a sorpresa l'Arsenal con il giovane Maitland-Niles, bravo a infilarsi in una difesa non ineccepibile e a sorprendere Alisson.

Ma se l'Arsenal di Unai Emery, impegnato nella difficile transizione post-Wenger, studia ancora da grande squadra non altrettanto si può dire del Liverpool, che ormai ha l'atteggiamento e la maturità delle big europee e non si perde d'animo. È Firmino a trovare l'immediato pareggio con una percussione centrale che sorprende la difesa dei Gunners e ne evidenzia i limiti in fatto di velocità: vinto fortunosamente un rimpallo il numero 9 dei Reds scavalca anche Leno e mette in porta il pallone dell'1-1.

Non passa nemmeno un minuto e Torreira, uno dei nuovi protagonisti della Premier League, commette un errore in disimpegno e permette al Liverpool di colpire in velocità ancora con Firmino, che stavolta punta centralmente la porta avversaria, mette a sedere un paio di avversari e fa secco Leno di sinistro. La partita è iniziata da poco più di un quarto d'ora, ha già visto 3 reti e di fatto, anche se nessuno lo può sospettare, è già finita.

Il Liverpool infatti aumenta sempre più di qualità e ritmo, con l'Arsenal che sembra incapace di prendere possesso del campo e di avvicinarsi alla porta difesa da Alisson se non con qualche sfuriata di Iwobi che non trova in Aubameyang un compagno ispirato. Intorno alla mezz'ora ecco il 3-1: su un rilancio della difesa ospite in seguito a un calcio d'angolo Robertson raccoglie il pallone e lo catapulta nuovamente in area con uno spettacolare lancio di almeno 50 metri, Salah al volo appoggia per Mané che segna. Il resto è accademia: il 4-1 lo segna Salah su un rigore che lui stesso si procura dopo un azione partita addirittura da Alisson e rifinita alla grande da Firmino, il 5-1 arriva sempre dal dischetto su un penalty generosamente concesso dall'arbitro Oliver e a segnarlo è stavolta il brasiliano ex-Hoffenheim.

Si tratta dell'unica rete di un secondo tempo che ovviamente non offre le emozioni del primo e che vede un Liverpool assoluto padrone del campo concedersi addirittura qualche leziosità di troppo. Il fischio finale chiude il sipario su un 5-1 che esalta i tifosi dei Reds e lascia loro una certezza: con una squadra così, sognare di tornare a vincere il campionato - l'ultimo titolo nazionale risale addirittura al 1990 - non è certo un'utopia.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson 7; Alexander-Arnold 6, Lovren 6, Van Dijk 6,5, Robertson 6,5 (83' Clyne SV); Wijnaldum 7 (78' Lallana SV), Fabinho 6,5; Shaqiri 7, Firmino 8, Mané 7 (61' Henderson 6); Salah 6,5.

Arsenal (4-2-3-1): Leno 5; Lichtsteiner 5,5, Mustafi 5 (46' Koscielny 6), Papastathopoulos 5,5, Kolasinac 5 (80' Guendouzi SV); Torreira 5,5, Xhaka 5; Maitland-Niles 6, Ramsey 5,5, Iwobi 6; Aubameyang 5 (70' Lacazette 5,5).

Gol: Maitland-Niles 11', Firmino 14', 16', 65' (R), Mané 32', Salah 45+2 (R)

I migliori

Roberto Firmino 8

Nello schieramento pensato da Klopp sarebbe il trequartista centrale nel 4-2-3-1, di fatto con i frequenti abbassamenti di Shaqiri e i tagli verso l'esterno di Salah diventa un vero e proprio centravanti mascherato, devastante quando si trova a puntare la porta frontalmente grazie a qualità tecniche di prim'ordine. Tre gol, il secondo di pregevolissima fattura, e una presenza costante in tutte le azioni offensive dei suoi.

Shaqiri 7

Più di Salah e Mané, comunque più che positivi, brilla lo svizzero ex-Inter e Stoke, arrivato in sordina in estate e capace di conquistarsi un posto da titolare nell'undici di Klopp grazie a notevoli qualità tecniche, fisiche e soprattutto tattiche. Con i suoi movimenti contribuisce a confondere il centrocampo e la difesa dell'Arsenal, è pericoloso quando avanza e combattivo quanto serve in mezzo al campo. Oggi come oggi sembra imprescindibile.

I peggiori

Mustafi 5

Non era al meglio e si è visto. Non viene aiutato dalla scarsa rapidità e da una tecnica non eccezionale e la coppia formata con Papastathopoulos, che ha caratteristiche forse troppo simili, vacilla a più riprese. A differenza del greco non ha la possibilità di riscattarsi parzialmente nel secondo tempo chiudendo all'intervallo una gara da dimenticare.

Kolasinac 5

Spinge poco, copre male, soffre terribilmente quando il Liverpool affonda dalla sua parte e risulta impreciso anche negli appoggi più semplici, lasciando al solo Iwobi il compito di impensierire a sinistra la difesa avversaria.

Aubameyang 5

Esce sconfitto nell'atteso duello con Salah: mentre l'egiziano pur non esprimendosi al meglio realizza comunque un assist e un rigore, l'ex-Borussia Dortmund vaga apatico per il campo per tutti i 90 minuti senza impensierire mai la retroguardia dei Reds. Vero è che viene poco assistito e che non gode degli spazi in velocità in cui potrebbe far male, ma era lecito attendersi comunque qualcosa di più da uno come lui.