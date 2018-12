Il champ champ abbandona uno dei suoi titoli, prima che la promotion lo privi d'ufficio della cintura al termine del main event di UFC 232.

0 condivisioni

34 minuti fa di Massimiliano Rincione

Daniel Cormier si dimostra, come al solito, uomo dalla classe cristallina. Il campione pesi massimi-leggeri UFC, nonché re dei massimi della promotion più importante al mondo nel settore delle MMA, ha reso vacante la cintura delle 205 libbre. Una scelta sofferta, ma necessaria: qualora non lo avesse fatto lui, infatti, sarebbe comunque stato spogliato del titolo questa notte, al termine del main event di UFC 232.

Uno tra Jon Jones - su cui le critiche non accennano a placarsi - ed Alexander Gustafsson, dunque, succederà a DC come campione di categoria. Cormier che ha deciso di abdicare proprio per non veder figurare il termine "spogliato del titolo" nel proprio record: una mera formalità, ma che la dice lunga sia sui modi che sul rispetto per se stesso e per la propria carriera sportiva nelle MMA da parte di Cormier.

Le motivazioni di tale scelta, comunque, sono state spiegate dallo stesso Cormier ai microfoni di ESPN: una questione di forma, con DC che non vuol essere spogliato del titolo perché ciò starebbe a significare, secondo la sua interpretazione del gesto, che avrebbe compiuto qualcosa di sbagliato.

Oggi ho intenzione di abbandonare il titolo dei massimi-leggeri UFC. Non voglio essere spogliato di quella cintura che ho difeso con tutto me stesso per tre anni e mezzo. Essere spogliato significherebbe aver compiuto qualcosa di sbagliato, cosa che io non ho fatto. Preferisco andarmene con la testa alta, come ho sempre fatto, piuttosto che leggere nei libri di storia che sono stato spogliato. Ho difeso il titolo anche quest'anno. Ho avuto l'opportunità di combattere per il titolo dei massimi, e l'ho fatto. Ho combattuto tre volte nel 2018, e nessun campione è stato più attivo di me. Sono il combattente dell'anno, la mia storia e la mia eredità non vanteranno uno strip di un titolo. Possono averlo.

Getty Images MMA: Daniel Cormier posa con la sua famiglia dopo UFC 230. Questo, probabilmente, sarà uno degli ultimi scatti che ritraggono DC con due cinture dentro l'ottagono UFC.

MMA: Daniel Cormier resta ufficialmente nei massimi?

Con l'addio alla cintura dei pesi massimi-leggeri ufficialmente sancito, Daniel Cormier si godrà probabilmente gli ultimi match della sua carriera da campione pesi massimi, difendendo il titolo nella gabbia più famosa del mondo delle MMA. Ciò vuol dire che, al netto di possibili colpi di scena, sfuma l'ipotesi di un terzo incontro con Jon Jones, che lo ha già sconfitto due volte in passato e che potrebbe laurearsi nuovamente campione questa notte.