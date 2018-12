È normale che la gente si aspetti sempre qualcosa in più da me, sono venuto qui apposta. Adesso però pensiamo alla Supercoppa, è il primo trofeo della stagione e speriamo di vincerlo.

Il gol è stato importante perché i 3 punti erano fondamentali, mi dispiace per tutti quelli persi in passato.

A fine partita il Pipita ha parlato ai microfoni di DAZN, spiegando di essere soddisfatto per la rete che ha dato la vittoria al suo Milan ma anche di avere rimpianti per i tanti passi falsi di queste settimane.

Finalmente Higuain . Il centravanti del Milan non segnava nel campionato italiano dallo scorso 28 ottobre ma contro la SPAL, in una partita in cui non ha brillato affatto, ha ritrovato il gol che ha permesso ai suoi di guadagnare 3 punti pesanti.

