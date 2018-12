La società ha annunciato che durante il match, in programma domenica 30 gennaio alle 12:30, ai tifosi presenti al Comunale di Chiavari sarà offerta della focaccia per poter pranzare direttamente allo stadio a spese del club e sostenere la propria squadra. Una bella idea che sicuramente sarà apprezzata da tutti i sostenitori della Virtus Entella, che saranno lì ad acclamare i giocatori. A pancia piena.

Domenica al Comunale focaccia per tutti. I nostri ragazzi domenica sono attesi da quello che in gergo calcistico viene denominato lunch match. Vista la particolarità dell’orario, i tifosi biancocelesti potranno mangiare della focaccia offerta direttamente dalla famiglia Entella. pic.twitter.com/mZZXtsyPph

Una di queste è la Virtus Entella , attualmente al quinto posto del campionato di Serie C ma a solamente 6 punti dalla vetta occupata dal Piacenza. Il club ligure ha promosso una curiosa iniziativa in vista della partita contro il Gozzano.

Quella della partita alle 12:30 è un'usanza relativamente nuova per il calcio italiano e c'è chi fa ancora fatica ad abituarsi al cosiddetto "lunch match". Alcune società però hanno dei modi creativi per rendere meno difficile per i tifosi l'impegno all'ora di pranzo.

