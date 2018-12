I friulani giocano meglio e trovano il vantaggio nel primo tempo con Pussetto. Nella ripresa è la rete di Behrami a chiudere i conti.

Udinese-Cagliari è la gara valida per la 19esima giornata di Serie A. Alla Dacia Arena l'appuntamento è fissato per le ore 15. I friulani, quartultimi in classifica a 15 punti, sono reduci dallo 0-0 sul campo della Spal; i sardi hanno invece 20 punti e vengono dal successo per 1-0 in casa contro il Genoa.

Sono i friulani a portarsi in vantaggio grazie al gol di Pussetto, i sardi rimangono poi in 10 per l'espulsione di Ceppitelli e l'Udinese raddoppia con Behrami. Cragno nel finale para un rigore a Lasagna, finisce 2-0.

Il prossimo impegno in Serie A dell'Udinese sarà sempre in casa, sabato 19 gennaio alle 18 contro il Parma, mentre il Cagliari se la vedrà alla Sardegna Arena contro l'Empoli domenica 20 gennaio alle 18. Ma ecco gol e highlights di Udinese-Cagliari: