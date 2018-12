Al Tardini la partita è equilibrata e viene sbloccata da Cristante su calcio d'angolo. Poco dopo è Under a chiudere la partita.

4 ore fa di Daniele Minuti

Dopo la vittoria ritrovata nell'impegno casalingo contro il Sassuolo di Santo Stefano, la Roma vuole chiudere bene il suo girone di andata di Serie A e per farlo dovrà andare a giocare al Tardini in casa del Parma, una delle sorprese di questo inizio di campionato.

La partita del Tardini viaggia sul filo dell'equilibrio e a sbloccarla è Cristante con un bel colpo di testa su calcio d'angolo. Poco dopo è Under a siglare il 2-0 che regala la sicurezza alla squadra giallorossa.

Questa sfida è l'ultima prima della sosta per le due squadre: il prossimo impegno per il Parma sarà nella prima partita del girone di ritorno di Serie A in casa dell'Udinese mentre la Roma scenderà in campo qualche giorno prima contro la Virtus Entella in Coppa Italia. Ecco gli highlights di Parma-Roma.