Per entrambe le squadre il prossimo impegno non sarà in Serie A ma in Coppa Italia: la Lazio giocherà all'Olimpico contro il Novara il 12 gennaio mentre il Torino ospiterà la Fiorentina il giorno dopo. Ecco gli highlights di Lazio-Torino.

Le ultime 2 giornate di Serie A hanno permesso alla Lazio di ritrovare il quarto posto in classifica e i biancocelesti sperano di chiudere il girone di andata ancora in zona Champions League ma all'Olimpico arriva il Torino di Mazzarri, anch'esso con ambizioni europee.

