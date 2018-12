I bianconeri trovano il successo faticando contro un'ottima Samp: decisivo Cristiano Ronaldo con una doppietta che rende vano il gol di Quagliarella.

Juventus-Sampdoria è la gara valida per il lunch match della 19esima giornata di Serie A. All'Allianz Stadium l'appuntamento è fissato per le ore 12.30. I bianconeri, primi in classifica a 50 punti a +9 sul Napoli, sono reduci dal pareggio per 2-2 in casa dell'Atalanta; i blucerchiati hanno invece 29 punti, sono quinti e vengono dal successo interno per 2-0 sul Chievo.

Il prossimo impegno in Serie A della Juventus sarà all'Allianz Stadium, lunedì 21 gennaio alle 19 contro il Chievo, mentre la Sampdoria se la vedrà al Franchi contro la Fiorentina domenica 20 gennaio alle 15. Ma ecco gol e highlights di Juventus-Sampdoria: