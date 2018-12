Il portiere dei Blancos è ormai bloccato da Courtois e vuole andar via all'inizio del 2019: su di lui c'è l'Arsenal ma occhio alle italiane per giugno.

L'arrivo di Courtois durante l'estate è stato il fiore all'occhiello del calciomercato del Real Madrid ma le conseguenze maggiori dell'acquisto del belga le ha subite Keylor Navas, passato da essere il portiere titolare di una squadra che vince per 3 volte di fila la Champions League a riserva.

Il costaricense ha giocato soltanto 2 partite nel campionato spagnolo in stagione e nonostante il club non voglia venderlo a stagione in corso, starebbe spingendo per lasciare Madrid già durante il calciomercato di gennaio. Secondo As le pretendenti per lui sarebbero diverse.

La più accreditata sembra essere l'Arsenal, l'unica ad aver fatto una proposta concreta sul calciomercato per l'estremo difensore (circa 13 milioni di euro). Anche il Manchester City si sarebbe fatto avanti, anche se non ufficialmente, visto l'infortunio di Claudio Bravo mentre il quotidiano madrileno indica anche l'ipotesi Serie A.

Keylor Navas infatti è anche nel mirino di Juventus, Inter e Milan: i bianconeri puntano su Szczesny ma in caso di partenza di Perin nella finestra invernale, potrebbero puntare su un profilo vincente come quello del portiere del Real Madrid per giocarsi il posto col polacco. Le milanesi punterebbero su di lui per giugno in caso di partenza di Handanovic o Donnarumma, ma quel che è certo è che per l'estremo difensore della Costa Rica c'è letteralmente la fila.