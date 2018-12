Dopo il naufragio delle trattative relative a un rinnovo contrattuale il club punisce il centrocampista, ormai fuori rosa. Una situazione di cui spera di approfittare già a gennaio il Barcellona.

0 condivisioni

27 minuti fa di Simone Cola

Da perno del futuro a uno tra i tanti, poi ancora un panchinaro di lusso, infine un corpo estraneo, da mandare in tribuna, uno a cui vietare l'accesso allo spogliatoio nel giorno in cui la squadra deve giocare. Questa la rapida e incredibile parabola al PSG di Adrien Rabiot, centrocampista da tempo protagonista nei discorsi di calciomercato e che ormai nel club in cui è cresciuto e si è affermato viene a malapena sopportato come un ospite indesiderato.

Tutta colpa di una firma, quella che il giocatore non ha apposto alle numerose proposte di rinnovo contrattuale - con annesso notevole aumento di stipendio - ricevute negli scorsi mesi da parte del club che lo ha scoperto e lanciato nel grande calcio e con il quale ha già conquistato, appena 23enne, 4 Ligue 1 e altrettante Coppe di Francia. Una scelta che gli permetterà di svincolarsi a parametro zero la prossima estate e diventare un protagonista del calciomercato ma che gli ha inimicato naturalmente la dirigenza del PSG.

E così è arrivato l'ordine dall'alto, accolto dal tecnico tedesco Tuchel e immediatamente attuato: nel giro di poche settimane, esauriti i tentativi con le buone di farlo giocare e tentare di responsabilizzarlo, Rabiot si ritroverà fuori dalle scelte dell'allenatore per cui fino a oggi è stato un punto fermo, costretto alla tribuna, escluso dalle riunioni tattiche che precedono le gare. Una linea dura che ha lo scopo di forzarlo a lasciare il club già nel calciomercato di gennaio 2019, lasciando almeno al PSG una parziale contropartita economica per una perdita tecnicamente tanto importante.

Getty Images

Calciomercato, il PSG vuole liberarsi di Rabiot a gennaio

La scelta del club è chiara: dopo avere a lungo tentato di accontentare il giocatore il PSG si è sentito preso in giro e ha voluto comunicare in modo duro e deciso la sua presa di posizione a Rabiot, che se resterà a Parigi fino a giugno non vedrà più il campo e che quindi potrebbe essere propenso a cercare una soluzione in uscita già nel mercato invernale, costringendo il club che intendesse acquistarlo a trattare una buonuscita con i campioni di Francia.

Da tempo sulle tracce del giocatore sembrerebbe esserci il Barcellona, che per molti anzi avrebbe addirittura già strappato un accordo di massima con Rabiot e con la madre Veronique, che ne cura gli interessi: i catalani potrebbero decidere di accelerare i tempi e cercare di portare in Spagna il centrocampista francese già a gennaio, ma bisognerà vedere quanto chiederà il PSG per un giocatore che comunque ha da tempo deciso di andarsene a parametro zero a giugno.

E se oltre al Barcellona potrebbero inserirsi altre realtà importanti - si è parlato anche di Manchester City e Juventus - ecco che fino a quando qualcuno non si presenterà con i soldi in mano alla sede del PSG, che certo può permettersi sia economicamente che tecnicamente questa linea di principio con un giocatore considerato "ingrato", i prossimi sei mesi di Adrien Rabiot sembrano segnati: allenamenti, tribune e la sgradevole sensazione di essere trattato come un estraneo. Anche questo è il calciomercato.