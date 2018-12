Calciomercato, doppio colpo del Bologna: presi Soriano e Sansone

I rossoblu chiudono per una doppia operazione con il Villarreal: in arrivo l'ex Sassuolo e il fantasista attualmente in prestito al Torino.

36 minuti fa di Daniele Minuti

A pochi giorni dall'apertura della sessione invernale del calciomercato, in attesa di conoscere gli acquisti delle grandi di Serie A è il Bologna a piazzare il primo, doppio colpo della finestra di gennaio. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, la società rossoblu sarebbe a un passo dall'acquisto di Nicola Sansone e di Roberto Soriano. Entrambi i giocatori, ex membri della Nazionale italiana, sono di proprietà del Villarreal (il secondo è in prestito al Torino) e il Bologna ha chiuso in queste ore per i due primi rinforzi del calciomercato del 2019. Qualche giorno fa la dirigenza del Bologna aveva annunciato che avrebbe preso almeno 5 giocatori durante il calciomercato di gennaio e nonostante manchino ancora gli ultimi dettagli, sembra ormai certo che i primi 2 saranno Sansone e Soriano: doppio colpo per centrare la salvezza in Serie A.