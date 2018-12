Il club londinese ha raggiunto l'intesa con il giocatore, manca quella con il Borussia Dortmund che chiede 50 milioni. L'affare si concluderà la prossima estate.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Trattativa chiusa. Almeno la prima parte. Il Chelsea ha trovato l'accordo con il 20enne americano Christian Pulisic, attualmente di proprietà del Borussia Dortmund. Il giocatore, il cui contratto scade nel 2020, ha sempre dichiarato di voler giocare in Premier League. I Blues, che nella finestra estiva di calciomercato rischiano di perdere Eden Hazard (piace molto al Chelsea) hanno quindi già trovato il sostituto.

Stando a quanto riportato dalla Bild il Chelsea avrebbe trovato l'accordo con Pulisic e dovrebbe ora trovare quello con il Borussia Dortmund che però, onde evitare di perderlo a zero fra un anno, è disposto a venderlo subito. A un patto però: il trasferimento avverrà al termine della stagione in corso. Il contratto verrebbe quindi depositato durante il calciomercato estivo.

Il Borussia d'altronde è in piena lotta per vincere la Bundesliga (è primo a +6 dal Bayern Monaco) ed è arrivato agli ottavi di Champions League (dove incontrerà il Tottenham). Può diventare una stagione lunga e faticosa, motivo per il quale la società non ha intenzione di vendere giocatori a gennaio. La rosa attuale resterà a disposizione di mister Lucien Favre per centrare gli obiettivi.

Trovato l'accordo con il giocatore il Chelsea deve quindi preoccuparsi solo di trovare quello con il Dortmund. Il Borussia per cedere l'americano chiede circa 50 milioni di euro. Cifra alla portata per i Blues e in linea con i prezzi delle ultime finestre di calciomercato. Per questo è verosimile che, arrivati a questo punto, con il giocatore che spinge per andare a Londra, l'affare si chiuda presto.

Il Borussia Dortmund, d'altronde, ha già il sostituto di Pulisic dentro casa. O meglio: ormai l'americano è solo una riserva dei gialloneri. Con l'esplosione di Jadon Sancho, infatti, il 20enne ha giocato appena 5 partite da titolare in tutto il girone d'andata. Non solo: da inizio ottobre Pulisic è stato schierato dal primo minuto in Bundesliga solo nella gara contro il Dusseldorf. Insomma per il Dortmund il suo addio non è drammatico. Per questo, ora che il Chelsea ha trovato l'accordo con il giocatore, la trattativa si può già considerare chiusa.